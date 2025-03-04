Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde! Hayali ihalenin sevkiyatı petrol tankeriyle yapılmış

Hayali ihaleye garip sevkiyat! Petrol tankeriyle domates taşımışlar
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an
Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat

Bilirkişi davasında 5 gazeteci için karar verildi

Mesut Mestan, Bursaspor'a 38 Milyon Liralık Bağışta Bulundu

Mesut Mestan, Bursaspor'a 38 Milyon Liralık Bağışta Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor'un eski başkanı Mesut Mestan, kulüpten alacağı 38 milyon 183 bin lirayı bağışlayarak takıma destek oldu. Başkan Enes Çelik, bu fedakarlığın Bursaspor için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bursaspor'un 27. Başkanı Mesut Mestan kulüpten alacağı 38 milyon 183 bin lirayı bağışladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmeye Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve eski başkan Mesut Mestan katıldı.

Mesut Mestan'ın kulüpten alacaklarını hibe ettiğini söyleyen Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "9 aylık yoğun ve yorucu süreç sonunda yönetici alacakları noktasına geldiğimizi her seferinde vurgulamıştık. Ciddi çağrılarda bulunduk. Önceki dönem başkanlarından Mesut Mestan bu çağrıya tereddütsüz ve samimi bir yaklaşımla cevap vererek kulüpteki alacaklarıyla ilgili hibe noktasında bizlere destek sundu. 'Bunu ilk ben başlatayım' şeklindeki yaklaşımı, örnek bir davranış oldu. Yönetici arkadaşlarımızla birlikte bizler de bu durumdan çok memnun olduk. Güzel bir başlangıçla, inşallah geçmişiyle barışan, geleceğe hep birlikte güvenle ve güçlü bir şekilde bakan bir Bursaspor adına memnuniyet verici bir gelişme yaşandı. Kendisinin dönemiyle ilgili olarak mali müşavir arkadaşlarla yaptığımız görüşmede de ifade ettiği gibi, 14 aylık başkanlık döneminde Bursaspor'umuzun borcunda ciddi bir azalma olduğunu gördük. Yöneticilik alacaklarıyla ilgili fedakarlığı ve duruşu nedeniyle kendisine camiamız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eski başkan Mesut Mestan ise, "Bursaspor Kulübü tabii ki hepimizin takımı. Geçmişte 17 yıllık yöneticilik ve başkanlık süreçleri yaşadım. Bu süreçte 1. Lig ve Süper Lig şampiyonlukları da gördüm. En son takımımız bir alt lige düştüğünde sahipsiz kalmaması adına ben ve arkadaşlarım göreve geldik. Tabii o süreçte kulübün mali durumunu hepimiz biliyoruz. Biz, canla başla çalışarak Süper Lig'e çıkmayı hedefledik. Ne yazık ki pandemi sürecini hesaplayamadık. Takımımızın yaş ortalaması yüksek olduğundan, üç ay antrenman yapamama gibi bir durum söz konusu oldu. Takımımızın bu duruma gelmesi, bütün Bursaspor sevdalıları gibi beni de derinden üzmekte. Fakat bakıyorum ki şehirde güzel bir birliktelik ve kenetlenme var. Her hafta 40-45 bin kişiye oynayan bir taraftar kitlemiz var. Şehirde bir bayram havası oluştu. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Enes Başkan ile görüştük ve 'Ne yapabilirim?' diye sordum. O da, 'Böyle bir yaklaşımda bulunursanız hem kulübümüz adına katkı sağlamış hem de diğer arkadaşlara örnek olmuş olursunuz.' dedi. Biz de elbette takımımız için elimizden geleni yapmalıyız. Bu ligde olmak hepimizi derinden yaralıyor. İnşallah bu sene bir üst lige çıkacağız, iki sene sonra da evimizde olacağız. Enes Başkan ve yönetim kuruluna, takıma sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü bu göreve herkes kolay kolay talip olmaz ve olunca da bu kadar başarılı olamaz. Kenti bir araya getirmeyi başardılar. İnşallah takımımız en iyi yerlere gelecek. Buna hep birlikte destek olmalıyız, hem tribünde, hem iş dünyasında, hem de idari olarak. Bu takım hepimizin takımı. Hep birlikte sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Borsa İstanbul'a operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
img

Cenazeye damga vuran an
img

Hayali ihaleye garip sevkiyat! Petrol tankeriyle domates taşımışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu

Belgrad didik didik aranıyor! Ece Gürel'den ilk iz bulundu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor
Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler

Usta ismin cenazesinde skandal görüntüler
Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.