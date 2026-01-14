Haberler

Avrupa Hentbol Federasyonundan THF Başkanı Çebi'ye 2026 Avrupa Şampiyonası'nda görev

Avrupa Hentbol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi'yi 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Oslo'daki müsabakalardan sorumlu olarak görevlendirdi. Şampiyona, 15-21 Ocak tarihleri arasında Danimarka, Norveç, İsveç ve Kristianstad şehirlerinde düzenlenecek.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı ve EHF Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi'yi 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda görevlendirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası (EHF EURO 2026) ilk tur maçları 4 farklı şehirde 6 grupta oynanacak.

Şampiyonada müsabakalar 15-21 Ocak tarihlerinde Danimarka'nın Herning, Norveç'in Oslo, İsveç'in Malmö ve Kristianstad şehirlerinde yapılacak.

THF Başkanı ve EHF Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi, Oslo'daki müsabakalardan sorumlu olacak.

Oslo'daki D Grubu müsabakalarında Slovenya, Faroe Adaları, Karadağ ve İsviçre milli takımları ana tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.

