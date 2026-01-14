Avrupa Hentbol Federasyonundan THF Başkanı Çebi'ye 2026 Avrupa Şampiyonası'nda görev
Avrupa Hentbol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi'yi 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Oslo'daki müsabakalardan sorumlu olarak görevlendirdi. Şampiyona, 15-21 Ocak tarihleri arasında Danimarka, Norveç, İsveç ve Kristianstad şehirlerinde düzenlenecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası (EHF EURO 2026) ilk tur maçları 4 farklı şehirde 6 grupta oynanacak.
Şampiyonada müsabakalar 15-21 Ocak tarihlerinde Danimarka'nın Herning, Norveç'in Oslo, İsveç'in Malmö ve Kristianstad şehirlerinde yapılacak.
THF Başkanı ve EHF Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi, Oslo'daki müsabakalardan sorumlu olacak.
Oslo'daki D Grubu müsabakalarında Slovenya, Faroe Adaları, Karadağ ve İsviçre milli takımları ana tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.