- Mesut Bakkal : "Yapılanma bir anda olmuyor"

DENİZLİ - A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal talihsiz maçlar oynadıklarını söyleyerek, "Yapılanma bir anda olmuyor, ne sorun varsa aşmaya çalışıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan A. Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, Haluk Ulusoy Tesislerinde açıklamalarda bulundu. Kritik bir süreçten geçerek talihsiz maçlar oynadıklarını söyleyen Bakkal, ilerleyen süreçte en iyi sonuçları almak istediklerini belirtti. Bakkal, "Ne 3-5 galibiyet nede mağlubiyet beni bu işten geriye döndürmez. İlk geldiğimden beri hem iyi hem de kötü günde destek veren taraftar grubu var. Ben tüm camiaya teşekkür ediyorum, özellikle dışardaki desteğe. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Yönetimimizle birlikte ne sorun varsa aşmaya çalışıyoruz. Sahada kazanamaya başlayacağımız günler yakın. Talihsiz maçlar oynuyoruz. Bunun içinde en iyi sonuçları almaya çalışacağız" dedi.

"Kısa vadede hedeflerimize ulaşamayız"

Yapılanmanın zaman aldığını ve farklı bir Denizlispor oluşturmak istediklerini belirten Bakkal, "Bizim hedefimiz farklı. Borçsuz, ayaklarının üzerinde duran, icrasız, transfer yasağının olmadığı, herkesin burada mutlu olduğu ve Denizlispor'a yakışır bir takım yapma hedefi ile buradayız. Buda kısa vadede olmuyor. Neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Kimsede bir sıkıntı yok ama aşacağımıza inanıyorum. Yapılanma bir anda olmuyor. Şuanda kazandığımız, kaybettiğimiz veya olması gereken sonuçlara bağladığımız zaman önümüzü tıkayacağız. Benim aslında değinmek istediğim nokta bu" ifadelerini kullandı.