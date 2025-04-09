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Mesut Bakkal: 'Boluspor maçı bizim için final olacak'

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Pendikspor'a karşı aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin ardından Boluspor ile oynayacakları maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu ifade etti.

- Mesut Bakkal : "Boluspor maçı bizim için final olacak"

İSTANBUL - Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Pendikspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Mke Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal, gelecek hafta Boluspor ile oynayacakları maçın kendileri için final olacağını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Mke Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Hiç ummadığımız bir mağlubiyet aldık. Oyun disiplini ve yerleşim olarak maça iyi başladık. Golü de bulduk. Yediğimiz iki gol çok basit gollerdi. Uzak oynadığımızdan dolayı ikinci golü yedik. İkinci devre rakip yarı sahada oynadığımız bir maç oldu. Oyuncularımın ikinci devredeki kazanma ve oyunu çevirme düşüncesi iyiydi. Ama yeterli olmadı. Daha coşkulu, istekli oynamamız gerekiyor. Geçen maçlara baktığınız zaman daha iyi görünen bir takım var ama yeterli gelmedi. Önümüzde 5 maç var. Lig gittikçe sıkışıyor. Bundan sonra daha iyi mücadele ortaya koyup, daha iyi şeyler yapmak zorundayız. Skor olarak mağlup olduk ama oyunun hakkının bu olduğunu düşünmüyorum. Pazar günü oynayacağımız Boluspor maçı bizim için final olacak. Bu finali de kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ÖZTAŞ - Spor
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