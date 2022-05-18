Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada - Haberler

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Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada

Haberler.com - Spor
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Sosyal medyada en çok takip edilen futbolculardan ilki 440 milyon takipçiyle Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo'yu 242 milyon takipçiyle Neymar, 241 milyon takipçiyle Messi izledi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sosyal medyada en çok takip edilen hesaplar belli oldu.

Sosyal medyada kişisel hesap olarak en çok takipçisi olan kişi, 440 milyon takipçiyle dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, Ronaldo'dan sonra gelen en yüksek takipçili futbolcu ise Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar oldu. Neymar''ı, 241 milyon takipçiyle Arjantinli yıldız Lionel Messi izledi.

Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada

Bu sezon Manchester United'da 38 maçta 24 kez ağları havalandıran ve 3 asist yapan Ronaldo, kendi açısından oldukça iyi bir sezon geçirmesine rağmen, takımı açısından beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.

PSG formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada toplamda 12 gol 8 asist ile 20 gole doğrudan katkıda bulunan Neymar'ın, Messi ile sahada çok iyi anlaştığı biliniyor.

Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada

Messi ise Paris Saint-Germain'de bu sezon 33 maçta forma giyerken, 11 gol, 13 asistlik bir performans sergileyerek şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Sosyal Medya, Lionel Messi, Neymar, Spor, Haberler

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