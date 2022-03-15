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Messi vedaya hazırlanıyor! Babasını son transferi için İspanya'ya gönderdi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Lionel Messi'nin PSG macerası sezon sonunda tamamlanıyor. Fransız ekibine alışamayan Arjantinli yıldız, eski takımı Barcelona ile görüşüyor. Messi'nin babası Jorge Messi, Katalan devinin yöneticileriyle Barcelona'da masaya oturdu.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'ya sezon başında veda eden Lionel Messi'nin ayrılığı uzun sürmüyor. Arjantinli star Bordeaux maçında yuhalanmayı hazmedemedi.

Messi vedaya hazırlanıyor! Babasını son transferi için Barcelona'ya gönderdi

Fransız basınında son zamanlarda Messi'nin takımda mutsuz olduğuna dair pek fazla haber çıktı. Yıldız futbolcunun eski takım arkadaşlarıya İspanya'da buluşması iddiaları doğruladı. İspanyol basınındaki haberlere göre Messi'nin babası Jorge Messi, transfer görüşmeleri için Barcelona şehrine gitti.

Messi vedaya hazırlanıyor! Babasını son transferi için Barcelona'ya gönderdi

Psg ile sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki futbolcu, sezonluk net 30 milyon euro alıyor. Ekonomik olarak eski günlerinden uzakta olan Barcelona'ya bu ücretin çok daha azına dönmek zorunda.

Messi vedaya hazırlanıyor! Babasını son transferi için İspanya'ya gönderdi

Lionel Messi ve ailesinin Barcelona'ya dönmek için istekli olduğu, maddi konuları arka plana attığı belirtiliyor. Arjantinli starın son durağı yüksek ihtimalle Barcelona olacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Lionel Messi, Barcelona, PSG, Spor, Haberler

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