Messi vedaya hazırlanıyor! Babasını son transferi için İspanya'ya gönderdi

Altyapısından yetiştiği Barcelona'ya sezon başında veda eden Lionel Messi'nin ayrılığı uzun sürmüyor. Arjantinli star Bordeaux maçında yuhalanmayı hazmedemedi.

TAKIMA ALIŞAMADI

Fransız basınında son zamanlarda Messi'nin takımda mutsuz olduğuna dair pek fazla haber çıktı. Yıldız futbolcunun eski takım arkadaşlarıya İspanya'da buluşması iddiaları doğruladı. İspanyol basınındaki haberlere göre Messi'nin babası Jorge Messi, transfer görüşmeleri için Barcelona şehrine gitti.

İNDİRİM YAPMASI GEREKİYOR

Psg ile sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki futbolcu, sezonluk net 30 milyon euro alıyor. Ekonomik olarak eski günlerinden uzakta olan Barcelona'ya bu ücretin çok daha azına dönmek zorunda.

FEDAKARLIĞA HAZIR

Lionel Messi ve ailesinin Barcelona'ya dönmek için istekli olduğu, maddi konuları arka plana attığı belirtiliyor. Arjantinli starın son durağı yüksek ihtimalle Barcelona olacak.