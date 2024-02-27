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Messi tezahüratı sonrası kendine hakim olamayan Cristiano Ronaldo başına iş açtı

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Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al-Shabab ile karşılaştıkları maçta rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası kendini tutamadı, yaptığı hareket çok konuşuldu. Ronaldo'nun yaptığı bu hareket sonrası soruşturma açıldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yaptığı bir hareket olay yarattı.

Rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası kendisine hakim olamayan Ronaldo, tribünlere uygunsuz bir harekette bulundu. Portekizli'nin bu hareketi ses getirirken, Suudi Arabistan medyası, Ronaldo'ya soruşturma açıldığını iddia etti.

Messi tezahüratı sonrası kendine hakim olamayan Cristiano Ronaldo başına iş açtı

Haberde; görüntülerin değerlendirilip, kısa bir sürede kararın açıklanacağı belirtildi. Ronaldo'nun ciddi bir ceza alabileceği gelen iddialar arasında.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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