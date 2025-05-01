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Messi, Şampiyonlar Ligi finalinde görmek istediği takımları açıkladı

Messi, Şampiyonlar Ligi finalinde görmek istediği takımları açıkladı
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Ünlü futbolcu Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi finalinde görmek istediği takımları açıkladı. Messi, yaptığı açıklamada, ''Barcelona ve Paris Saint-Germain'in final oynamasını istiyorum'' dedi.

Kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi finali hakkında yorumlarda bulundu. Bir röportajda kendisine sorulan ''Şampiyonlar Ligi finalinde hangi takımları istersiniz'' sorusunu cevaplayan Messi, verdiği yanıtla vefasını gösterdi.

''BARCELONA - PARIS SAINT-GERMAIN FİNALİ''

Messi, soruyla ilgili yorumda bulunarak, ''Hayatımın her şeyi olan Barcelona ve güzel günler geçirdiğim Paris Saint-Germain. Bu iki takımın final oynamasını isterim. Onları izlemek zevkli olur. İki takımda bu sene çok formda ve buraya kadar iyi geldiler. Dikkatle takip ediyorum. Böyle bir finali izlemek herkes için zevkli olabilir.'' ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Inter Miami formasını bu sezon 13 maçta giyen 37 yaşındaki Arjantinli yıldız, 8 gol atarken, 3 golün de asistini yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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