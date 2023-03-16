Messi, pazar günü hayatının şokunu yaşayacak! Taraftarlar çok öfkeli

Arjantinli süper star Lionel Messi'nin PSG'deki hikayesi kapanmak üzere. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremeden havlu atan PSG'de, Avrupa arenasında alınan üst üste başarısız sonuçlar taraftarları çıldırttı.

FATURA KESİLDİ

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile transfer görüşmesi ortaya çıkan ve PSG'deki mukavelesini uzatmayan Messi'yi istemeyenlerin yönetimde ve taraftarlar arasında istemeyenlerin sayısı hayli fazla. Messi de takımda kalmak istediğine yönelik sinyaller vermiyor. PSG'nin koyu taraftarları, Messi ve yönetime dair pankartlar hazırlıyor.

PANKART AÇILACAK

Collectif Ultras Paris'in bazı üyeleri, basın mensuplarına Messi için büyük bir pankart hazırladıklarını söyledi. Bu protestolardan yönetim de nasibini alacak. Arjantinli futbolcunun topla buluştuğu anlarda da ıslıklar yükselecek.

MAAŞ KRİZİ

Dünya Kupası'nın ardından yapılan sözleşme görüşmelerinde Kylian Mbappe ile aynı ücreti kazanmak istediğini söyleyen Messi'ye yönetim olumsuz yanıt vermişti. Kulüp tarafı da oyuncuyla devam etme konusunda ısrarcı değil.