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Devasa Messi heykeli görücüye çıktı! Kendisi için hazırlanan büyük sürprizi meraklı bakışlarla izledi

Spor Haberleri

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin için ödül gecesi düzenledi. Messi için yapılan heykelin tanıldığı gecede yıldız oyuncuya "Futbolun Asası" takdim edildi. Messi, heykelin açılış anını merak dolu bakışlarla izledi.

Güney Amerika Futbol Federasyonu Conmebol, Arjantin takımına ödül verildi. Tüm takımın katıldığı gecede Lionel Messi için yapılan heykel tanıtıldı. Arjantinli star heykelin açılış anını merak içinde izledi.

Messi ölümsüzleşti! Kendisi için hazırlanan büyük sürprizi şaşkınlıkla izledi

"FUTBOLUN ASASI" TAKDİM EDİLDİ

Conmebol Başkanı Alejandro Gomez, Lionel Messi'ye 'Futbol'un Asası'nı verdi. Gomez, "Güney Amerika adına, bugün size dünya futbolunun liderliğini ve komutasını veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Messi ölümsüzleşti! Kendisi için hazırlanan büyük sürprizi şaşkınlıkla izledi

"NE KADAR DEVAM EDECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Heykel ve asa için teşekkür eden Messi, "Hayattaki en güzel şey futbol. Ne kadar devam edeceğimi bilmesem de kalan zamanımın tadını çıkartacağım" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Lionel Messi Arjantin Spor Haberler

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