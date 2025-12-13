Messi Hindistan'da olay çıkardı! Saha resmen savaş alanına döndü

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Hindistan turu, hayranlarının sahaya şişe fırlatması ve stadyuma zarar vermesi nedeniyle olaylı başladı.

MESSI'YI GÖREMEYİNCE ÇILGINA DÖNDÜLER

Messi, Hindistan turu kapsamında Batı Bengal eyaletinde hayranlarıyla bir araya geldi. Öte yandan saatlerce beklemelerine ve bilet almalarına rağmen Messi'yi göremeyen binlerce hayranı taşkınlık çıkararak sahaya indi. Taraftarlar sahaya şişe fırlattı ve stadyuma zarar verdi.

'ÇOK RAHATSIZ VE ŞOK OLDUM'

Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Salt Lake Stadyumu'nda kontrolden çıkan olaylardan ötürü çok rahatsız ve şok oldum." ifadelerini kullanarak özür diledi.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Öte yandan etkinliğin organizatörü olan Shatadru Dutt, meydana gelen kargaşa sonrasında tutuklandı. Messi'nin bugün Batı Bengal'de başlayan Hindistan turu, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi kentlerinde devam edecek.