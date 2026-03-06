Haberler

Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş

Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Törende yer alan Lionel Messi ve takım arkadaşlarının ziyareti dünya genelinde 6 milyondan fazla kişi tarafından canlı olarak izlendi. Törende Inter Miami oyuncularının yanı sıra kulüp yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı. Tören sırasında Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve Messi ile Luis Suarez'in alkışladığı anlar geniş yankı uyandırmıştı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da ağırladı.
  • Lionel Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini dünya genelinde 6 milyondan fazla kişi canlı izledi.
  • Törende ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da ağırladığı tören dünya genelinde büyük ilgi gördü. Törende yer alan Lionel Messi ve takım arkadaşlarının ziyareti milyonlarca kişi tarafından canlı takip edildi.

6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ CANLI İZLEDİ

Dünya genelinde 6 milyondan fazla kişinin Lionel Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini canlı yayın üzerinden izlediği açıklandı. Törende Inter Miami oyuncularının yanı sıra kulüp yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı.

TRUMP'IN KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Tören sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları dikkat çekmişti. Trump konuşurken Lionel Messi ve Luis Suarez'in alkışladığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var
Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar

Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Yaptığı tercih yönetimi çileden çıkardı