Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da ağırladığı tören dünya genelinde büyük ilgi gördü. Törende yer alan Lionel Messi ve takım arkadaşlarının ziyareti milyonlarca kişi tarafından canlı takip edildi.

6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ CANLI İZLEDİ

Dünya genelinde 6 milyondan fazla kişinin Lionel Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini canlı yayın üzerinden izlediği açıklandı. Törende Inter Miami oyuncularının yanı sıra kulüp yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı.

TRUMP'IN KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Tören sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları dikkat çekmişti. Trump konuşurken Lionel Messi ve Luis Suarez'in alkışladığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.