Messi mucizelerine devam ediyor! Son golü sonrası yapılan paylaşımlar 600 bini geçti

Inter Miami formasıyla sezona fırtına gibi başlayan Lionel Messi, Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası son 16 turunda FC Dallas'a frikikten enfes bir gol attı ve maçı penaltılara götürdü. Mücadeleyi kazanan Inter Miami adını çeyrek finale yazdırdı. Inter Miami formasıyla 4 karşılaşmaya çıkan Messi, 2'si frikikten olmak üzere 7 kez ağları havalandırdı. Arjantinli yıldızın golü sonrası sosyal medyada adına 600 binin üzerinde paylaşım yapıldı.