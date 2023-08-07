Messi mucizelerine devam ediyor! Son golü sonrası yapılan paylaşımlar 600 bini geçti
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Inter Miami formasıyla sezona fırtına gibi başlayan Lionel Messi, Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası son 16 turunda FC Dallas'a frikikten enfes bir gol attı ve maçı penaltılara götürdü. Mücadeleyi kazanan Inter Miami adını çeyrek finale yazdırdı. Inter Miami formasıyla 4 karşılaşmaya çıkan Messi, 2'si frikikten olmak üzere 7 kez ağları havalandırdı. Arjantinli yıldızın golü sonrası sosyal medyada adına 600 binin üzerinde paylaşım yapıldı.
Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası'nda oynanan Inter Miami-FC Dallas maçına Lionel Messi damga vurdu. Miami forması giyen Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 85. dakikasında attığı golle skoru 4-4'e getirdi ve mücadeleyi penaltılara taşıdı. Penaltılarda Inter Miami rakibini eleyerek çeyrek finale yükselirken Messi'nin performansı büyük sükse yarattı.
ŞİMDİDEN FRİKİKTEN 2 GOL ATTI
Inter Miami formasıyla adeta destansı bir başlangıç yapan Lionel Messi, ABD ekibinin formasıyla çıktığı 4 maçta 7 gol-1 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldız, Miami'de gollerinin 2'sini frikikten attı.
600 BİNİN ÜZERİNDE PAYLAŞIM YAPTI
Lionel Messi attığı gol sonrası sosyal medya gündeminde zirveye oturdu. Dünyaca ünlü futbolcu için 600 binin üzerinde paylaşım yapıldı.