Messi attı, Arjantin turladı! Dünya Kupası'nda çeyrek final, müthiş bir maça sahne olacak

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Tangocular, çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.