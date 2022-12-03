Messi attı, Arjantin turladı! Dünya Kupası'nda çeyrek final, müthiş bir maça sahne olacak
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2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Tangocular, çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.
Arjantin ile Avustralya, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arjantin 2-1 kazanarak, çeyrek finale adını yazdırdı.
Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Lionel Messi ile 57. dakikada Alvarez kaydetti. Avustralya ise 77. dakikada Fernandez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Arjantin, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Profesyonel kariyerinin 1000'inci maçına çıkan Lionel Messi, attığı golle Dünya Kupası'nın eleme aşamalarındaki ilk golünü kaydetti.
Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Arjantin, bu turda Hollanda ile eşleşti. Zorlu mücadele 9 Aralık Cuma günü oynanacak.