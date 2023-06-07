Meslek lisesi öğrencisi hayalindeki lisede öğretmen oldu

Gümüşhane Lisesi'nde Beden Eğitimi öğretmeni olan Cengiz Yılmaz, meslek lisesinde öğrenciyken okumayı hayal ettiği lisede öğretmen olarak görev yapıyor. Öğrencilerine spor sevgisi aşılayan Yılmaz, birçok başarı elde etti.

GÜMÜŞHANE'de meslek lisesinde öğrenciyken okumayı hayal ettiği Gümüşhane Lisesi'nde Beden Eğitimi öğretmeni olan Cengiz Yılmaz (50), öğrencilerini spora yönlendiriyor. Öğrencilerine aşıladığı spor sevgisiyle birçok başarı elde eden Yılmaz, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için spor yapmaya teşvik ediyoruz" dedi.

Gümüşhane Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni olan Cengiz Yılmaz, ortaokuldan mezun olduğunda lise eğitimini Gümüşhane Lisesi'nde yapmak istedi. Yılmaz'ın bu istediğine karşılık babası, oğlunun kaydını Endüstri Meslek Lisesi makine bölümüne yaptırdı. Babasının ısrarıyla meslek lisesinde eğitim gören Yılmaz, üniversite eğitimini ise Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamladı. Mezuniyetinden sonra Trabzon'da 2 yıl görev yapan Yılmaz, 1998'de tayinini Gümüşhane Lisesi'ne aldı. Öğrencisi olmayı hayal ettiği okulda beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başlayan Yılmaz, 25 yıl sonra hedefine kavuştu. Öğrencilerini sportif faaliyetlere yönlendirip teşvik eden Yılmaz, kentteki ilk kız bowling takımının kurulmasına öncülük etti.

11'inci sınıf öğrencisi Rüya Çubukçu ise (16), "Basketbol takımının kaptanıyım. Katıldığım yarışmalardan birincilikler alıyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Hedefimdeki üniversiteyi kazandığımda da spor takımlarına katılacağım. Veliler öğrencilerin hep akademik anlamda gelişmelerini istiyor ancak Cengiz hocamız yetenekleri keşfediyor ve yönlendiriyor" şeklinde konuştu.