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Meryem Betül Çavdar, Paris Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya maçında Meksika'dan Jessica Garcia Quijano'yu yenerek üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'ye Paris'teki ilk madalyasını kazandıran Meryem Betül Çavdar, Tokyo 2020'deki gümüşün ardından Paris'te kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını elde etti.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya maçında Meksika'dan Jessica Garcia Quijano'yu 6-3 yenerek üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'ye Paris'teki ilk madalyasını kazandıran Meryem Betül Çavdar, Tokyo 2020'deki gümüşün ardından Paris'te kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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