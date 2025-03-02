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Fenerbahçe de paylaştı: Mert Müldür'den gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme

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Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Mert Müldür, attığı golden saat işareti yaptı. Mert'in bu hareketi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme olarak değerlendirildi. Fenerbahçe de bu ana ait fotoğrafı, "Tik tak, tik tak, tik tak" notuyla paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Sarı-lacivertlilerde futbolcular, Mert Müldür ile buldukları ilk golde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

OKAN BURUK'A SAAT GÖNDERMESİ

Müsabakada gol perdesini Mert Müldür açtı. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda golü bulan Mert, gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Milli futbolcunun bu golün ardından kolundaki saati gösterir gibi yapması Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı. Bu hareketi yaparken deneyimli futbolcuya Szymanski'nin de eşlik ettiği görüldü.

FENERBAHÇE DE PAYLAŞTI

Fenerbahçe de Mert Müldür'ün bu sevincini resmi hesabından paylaştı. Mert'in saat işareti yaptığı o ana ait kareyi paylaşan sarı-lacivertliler, paylaşıma "Tik tak, tik tak, tik tak notunu düştü. Bu paylaşım, Fenerbahçeliler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;

Mert Müldür'den gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile golsüz berabere kalmış ve RAMS Başakşehir'in de Eyüpspor ile 0-0 berabere kalmasıyla turuncu-lacivertlilerin bir önceki maçta kırmızı kart yemesi sonucu kart puanıyla üst tura yükselmişti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Konyaspor karşılaşmanın son bölümünde maçın hakemine saat işareti yaparak müsabakayı bitirmesini istemesi gündem olmuştu.

Fenerbahçe de paylaştı: Mert Müldür'den gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVeysel null:

Sezon sonunda GS şampiyon olduğunda son hareketi kim yapacak görürsünüz. Sonrasında ağlamak yok ama tamam mı ;)

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Gs liyim iyi yapmış bokana

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Haber YorumlarıÖmer:

Bu korku ve panik GS' ye yeter. Sezon sonu şampiyon FB. Bugün GS 2 puanı yedi. Tebrikler Kasımpaşa.

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Haber YorumlarıÖmer:

Puan farkı 4'e indi. Buruk'u korku sardı.

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Haber YorumlarıÖmer:

Buruk kendini ne puk zannediyorsun.

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Haber YorumlarıÖmer:

Fazla şımaran GS' in havası iniyor.

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Haber YorumlarıMGk:

Ah be Fenerbahçe adam gelip gidip size koydu saat falan bunlar boş işler

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Haber Yorumları61mustafa61ozer61:

sahtesini de çok

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