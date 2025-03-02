Fenerbahçe de paylaştı: Mert Müldür'den gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Sarı-lacivertlilerde futbolcular, Mert Müldür ile buldukları ilk golde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

OKAN BURUK'A SAAT GÖNDERMESİ

Müsabakada gol perdesini Mert Müldür açtı. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda golü bulan Mert, gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Milli futbolcunun bu golün ardından kolundaki saati gösterir gibi yapması Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı. Bu hareketi yaparken deneyimli futbolcuya Szymanski'nin de eşlik ettiği görüldü.

FENERBAHÇE DE PAYLAŞTI

Fenerbahçe de Mert Müldür'ün bu sevincini resmi hesabından paylaştı. Mert'in saat işareti yaptığı o ana ait kareyi paylaşan sarı-lacivertliler, paylaşıma "Tik tak, tik tak, tik tak notunu düştü. Bu paylaşım, Fenerbahçeliler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile golsüz berabere kalmış ve RAMS Başakşehir'in de Eyüpspor ile 0-0 berabere kalmasıyla turuncu-lacivertlilerin bir önceki maçta kırmızı kart yemesi sonucu kart puanıyla üst tura yükselmişti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Konyaspor karşılaşmanın son bölümünde maçın hakemine saat işareti yaparak müsabakayı bitirmesini istemesi gündem olmuştu.