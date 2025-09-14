Haberler

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, taraftarın isteğine kayıtsız kalamadı

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, taraftarın isteğine kayıtsız kalamadı
Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, taraftarın isteğine kayıtsız kalamadı
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçı öncesinde taraftarların yoğun isteği doğrultusunda tribünleri birlikte selamladı.

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

MERT HAKAN VE KEREM TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçı öncesinde takımlarının ısınma çalışmalarını sürdürdüğü esnada aralarındaki gerginlik sona eren Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu'nu tribünlere çağırdı. İki milli oyuncu, taraftarın isteğine cevap vererek tribünleri birlikte selamladı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray forması giydiği dönemde Kerem Aktürkoğlu ile bir derbi mücadelesinde tartışmış ve aralarındaki tansiyon yükselmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası iki futbolcu aralarındaki küslüğü bitirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Tek kelimeyle Komedi

