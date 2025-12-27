Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Haberler

Güncelleme:
Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, taraftarlara mektup yazdı. "Ne şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek bir eylemde bulunmadım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Özgürlüğüme kavuştuğumda başım yine dik olacak.'' diyen Yandaş, ''Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, yazdığı bir mektupla sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

'BAŞIM YİNE DİK OLACAK'

'Ne şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek bir eylemde bulunmadım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' diyen Mert Hakan Yandaş,Yargı makamlarının gerçekleri ortaya çıkaracağına inancım tamdır. Özgürlüğüme kavuştuğumda başım yine dik olacak.' sözlerini sarf etti.

'HATIRLAYACAĞIM ŞEY DOSTLARIMIN SESSİZLİĞİ VE KORKAKLIĞI OLACAK'

Mert Hakan Yandaş ayrıca, yaşanan bu süreçte dostlarının yanında olmayışına sitemde bulunarak 'Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.' ifadelerini kullandı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe taraftarına yazdığı mektup:

'Sevgili Fenerbahçe Ailem ve Sevenlerime;

Hayatımın en zor dönemlerinden birinde sizlere bu satırları yazıyorum. Şu anda özgürlüğümden uzak olsam da inancım, vicdanım ve onurum dimdik ayaktadır.

Hakkımda yürütülen hukuki sürecin sonunda, adaletin en kısa sürede gerçeği ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum. Bilmenizi isterim ki; üzerine atılı suçlamaların hiçbir gerçeği yansıtmamaktadır. Ne Şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığımdan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe armasını göğsümde, Çubuklu'yu üzerimde taşımanın sorumluluğunu her zaman bilincinde oldum.

Fenerbahçe'li Mert Hakan Yandaş olarak, Sarı-Lacivert'i üzerime giyip sahaya her çıktığımda termin son damlasına kadar savaştım. Zor günler geçirdiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, sorumluluk alması gerektiğinde en önde yer almaktan çekinmedim.

Bu zor günlerde en büyük dayanağım, hukukun üstünlüğüne ve adaletin vicdanla buluşacağına olan sarsılmaz inancım. Yargı makamlarının gerçekleri hakkaniyetle ortaya çıkararak bu süreci adil biçimde sonuçlandıracağına yürekten inanıyorum.

Bu sürecin en çok canımı acıtan şey; ailemin, dostlarımın ve beni kaplıten seven insanların üzülmesidir. Ama bilmenizi isterim ki özgürlüğüme kavuştuğumda bam yine dik olacak. İçinde bulunduğum bu zor günlerde beni yalnız bırakmayan aileme, dostlarıma ve sevenlerime gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.

Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır. Sevgi ve Selamlarımla...'

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Hapise girenlerin geneli zaten masumlar, suçlular dışarıda asgari ücret ile çalışan temizlikçi, marketçi, kurye ,güvenlik, sobasını yakmak için pazar da Sokak da odun arayan kişiler dimi dimi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Meşhur 'Esaretin Bedeli' Filminin Efsane Repliği Geldi Aklıma.. " Ben Masumum Red. Burdaki Herkes Gibi..."

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bir çok insanı futboldan soğuttu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

