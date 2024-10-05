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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu

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2019-2020 sezonunun sonunda Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kongre üyesi oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, futbol kariyeri devam ederken Fenerbahçe'nin kongre üyesi oldu.

2019-2020 sezonunun sonunda Fenerbahçe'nin Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, adeta sarı-lacivertli takımla özdeşleşti. Oyuna girdiği zamanlar saha içindeki çabası ve mücadelesi dışında kulübede olduğu zamanlarda bile kenardan heyecanını sahaya yansıtan Mert Hakan Yandaş, taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ OLDU

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübünün kongre üyesi oldu.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Fenerbahçe Spor Kulübü Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Sivasspor Futbol Spor

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Yorumlar (8)

MGk:

Bunun kariyeri pazarlama şirketlerin de afilli müdür kartı basıp üç kuruşa çalışan züğürtlere benziyor.. Tam bir zavallı

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Sebahattin Yakar:

Tam.fenere göre adampc

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Perwer:

Bu pislik fenere iyice yapıştı. Acun Ilıcalı takımın kimyasını bozdu. Yönetimden konulmazsa kötü günler devam edecek.

5
2
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Sami İşgören:

taklacıya yakışır fb aradığı üyeyi bulmuş hayırlı olsun:)

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Barış O. B.:

Fenerbahçe camiasına yakışır. Zaten kalitelerini son seçimde; 6 yıl tek kupa kaldırmış başkana sana muhtacız diye belli ettiler. Gitsin onlara komutanlık yapsın şimdi

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Perwer:

Ali Koç, hababam sınıfı müdürü misali para getiren kim olursa olsun yönetime alıyor. Müdür bey de para getireceğini bilsem babamı bile okula kaydederim demişti zamanında.

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Citoles Cipralex:

Merih’i de üye olarak alsınlar.Geleceğin Alpay’ı ikisi de

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Emrehan Ozgen:

Soyadının hakkını vermiş.

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