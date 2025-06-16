Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig'den 2 sürpriz talip

Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig'den 2 sürpriz talip
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Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Kocaelispor, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için Sarı-lacivertlilere resmi tekliflerini sundu.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig'den iki sürpriz talip birden çıktı.

ANTALYASPOR VE KOCAELİSPOR'UN TEKLİFLERİ

Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Kocaelispor, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Akdeniz ekibi Antalyaspor, orta saha oyuncusu için 400 bin euro bonservis, Kocaelispor ise 500 bin euroluk bonservis teklifini Fenerbahçe'ye aktardı.

FENERBAHÇE CEVAP VERMEDİ

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin gelen bu tekliflere cevap vermediği belirtilirken, tecrübeli oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Mert Hakan, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Mert Hakan'ın piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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