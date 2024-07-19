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Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki

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Fenerbahçe'nin Hull City ile yaptığı hazırlık maçında Mert Hakan Yandaş'ın orta sahadan attığı aşırtma gol, teknik direktör Jose Mourinho'yu şaşırttı. Sarı lacivertli ekip, karşılaşmayı 5-1 kazanırken, golün tekrarını izleyen Mourinho, şaşkınlığını gizleyemedi. Normal gollerde tapkisiz kalan deneyimli antrenörün o anları kısa sürede viral oldu.

Acun Ilcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçında karşılaşan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın orta sahadan attığı aşırtma gol mücadeleye damga vurdu.

ORTSA SAHADAN ATTI

Sarı-lacivertlilerin 5-1 kazandığı maça Mert Hakan Yandaş'ın golü damga vurdu. 67. dakikada takımının orta sahadan atağında kalecinin öne çıkmasını fırsat bilen tecrübeli oyuncu, orta yuvarlağı geçmeden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

MOURINHNO'UN AĞZI AÇIK KALDI

Fenerbahçe'nin 5. golünü atan Mert Hakan'ın seyirlik golünün tekrarını izleyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, şaşkınlığını gizleyemedi. Normal gollerde tapkisiz kalan deneyimli antrenörün o anları kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mert Hakan Yandaş Jose Mourinho Fenerbahçe Hull City Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Hep Hiçlik miş:

Futbol ve bir çok spor tehlikeli olabilir. Spor oynamak yerine.. etrafa çeşme yapmalıyız insanlık hali için. Kendimize zarar vermeden çeşmeler yapmalıyız insanlık hali için.

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serkan ak:

Konu çeşme haklısın

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