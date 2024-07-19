Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
Fenerbahçe'nin Hull City ile yaptığı hazırlık maçında Mert Hakan Yandaş'ın orta sahadan attığı aşırtma gol, teknik direktör Jose Mourinho'yu şaşırttı. Sarı lacivertli ekip, karşılaşmayı 5-1 kazanırken, golün tekrarını izleyen Mourinho, şaşkınlığını gizleyemedi. Normal gollerde tapkisiz kalan deneyimli antrenörün o anları kısa sürede viral oldu.
Acun Ilcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçında karşılaşan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın orta sahadan attığı aşırtma gol mücadeleye damga vurdu.
ORTSA SAHADAN ATTI
Sarı-lacivertlilerin 5-1 kazandığı maça Mert Hakan Yandaş'ın golü damga vurdu. 67. dakikada takımının orta sahadan atağında kalecinin öne çıkmasını fırsat bilen tecrübeli oyuncu, orta yuvarlağı geçmeden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.
MOURINHNO'UN AĞZI AÇIK KALDI
Fenerbahçe'nin 5. golünü atan Mert Hakan'ın seyirlik golünün tekrarını izleyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, şaşkınlığını gizleyemedi. Normal gollerde tapkisiz kalan deneyimli antrenörün o anları kısa sürede viral oldu.