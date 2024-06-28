Mert Hakan'dan Mourinho'ya: Bizim komutanımız o

Topuk Yaylası'nda yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ANTRENMANLAR SERT GEÇİYOR"

Sert idmanlar yaptıklarını belirten Mert Hakan, ""Bizim için yoğun geçen bir dönem. Sert başladı ve sert geçiyor. Takımlar sezon içinde, bu kampların meyvesini yer. Jose Mourinho inanılmaz idmanlar yaptırıyor. Biraz yorucu ama keyifli geçiyor. Yeni sezon Fenerbahçemize inşallah hayırlı olur. Takım hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Herhalde herkes tatilde çalışmış. Bundan hocanın da etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.

"BİZİM KOMUTANIMIZ MOURINHO"

Takımdaki komutanın Mourinho olduğunun altını çizen Fenerbahçe Kaptanı, "Jose Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. İki yıl daha Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim. Takımda herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş, herkese çok yakın. Komutan olayına gelirsek, o bizim komutanımız. O ne derse, onu yapacağız" dedi.

A MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

EURO24 için konuşan deneyimli futbolcu, "EURO2024'ü takip ediyorum, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah daha ileriye giderler. Oyun olarak sıkıntılı dönem yaşadılar ama onlara destek olmamız lazım. Ay-Yıldıza hizmet ediyorlar, ülke inşallah desteğe devam eder ve gidebildikleri yere kadar giderler. Ben de onlar için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"BİZE KARŞI OLAN HERKES MÜCADELE EDECEĞİM"

Geçen sezon talihsiz sakatlıklar yaşadığını söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, "Talihsiz sakatlıklar yaşadım. Geçen sezon iyi oynadım ve takıma iyi katı verdim. Komutan konusu, taraftarların teveccühü. Bizlerin komutanı hocalarımız. Biz kulübün askerleriyiz. 1 dakika, 10 dakika... Ne kadar süre gelirse en iyisini yapmak için varım. Bu sezon daha da çok oynamak istiyorum. Takıma yaptığım katkıyı herkes görecek. Bize karşı olan herkesle mücadele edeceğim" açıklamasını yaptı.

"SÖZLEŞME UZATMAK 1 DAKİKA SÜRDÜ"

Fenerbahçe ile geçtiğimiz günlerde 2 yıllık sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş, süreci "Sözleşme olayı çok kısa sürdü. Önce başkanımız aradı ve konuşmamız 1 dakika sürdü. Beni en az iki yıl daha Fenerbahçe formasıyla görmek istediğini söylediğinde ben de teşekkür ederek kabul ettim" sözleriyle anlattı.