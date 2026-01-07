Haberler

Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'a veda etti Açıklaması

Güncelleme:
Beşiktaş ile yolları ayrılan milli kaleci Mert Günok, sosyal medya üzerinden kulübe veda ederken duygusal bir mesaj paylaştı. 100'ün üzerinde maçta Beşiktaş forması giyen Günok, camianın tarihine ve kültürüne leke sürdürmediğini vurguladı.

Beşiktaş ile yolları ayrılan milli kaleci Mert Günok, veda mesajı yayımladı.

Deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün. Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim. Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bugüne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşçakalın."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
