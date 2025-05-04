Mert Günok: Avrupa Ligi'ne Katılmak İçin Önemli Bir Galibiyet Aldık

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki file bekçisi, bu sezon büyük maçları iyi oynadıklarının altını çizerek, "Bu sene bazı maçları iyi, bazı maçları kötü oynadık. Avrupa'da iyi maçlarımız oldu. Derbileri iyi oynadık. Bugün de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bizim için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Geçen sezon da hemen hemen böyleydi. Geçen sezonun bir artısı kupa kazanmıştık. Tabii bunun olmaması lazım. İnişli çıkışlı maçlar yaşamamamız gerekiyor. Artık bu sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitme hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için yarışıyoruz. Bizim için Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Gelecek sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Mert Günok, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Taraftarın şampiyonluk beklentisi var. Bizim de beklentimiz var. Bizim taraftarımızla bütünlüğü yaşamamız gerekiyor. Bizi iyi günde kötü günde destekliyorlar. Bazen bocaladığımız anlarda, kötü gittiğimiz anlarda dışarıdan haksız eleştiriler alabiliyoruz. Genç oyuncular da var. Onlar hakkında kötü konuşmalar oluyor. Onlar bundan olumsuz etkileniyor. Taraftarlarımızdan ricam, bu sezonun sonuna kadar desteklemeye devam etsinler. Gelecek sezon da daha birlik için kendi içimizde kalarak, dışarıdan gelecek etkenlere kalkan olarak şampiyonluk yolunda desteklemelerini bekliyoruz."

Derbide maç boyunca iyi savunma yaptıklarını aktaran deneyimli kaleci, "Maçtan önce ilk 11'i görenler sürprizle karşılaşmış olabilir. Masuaku'nun alışık olmadığı pozisyonda oynaması, Emrecan'ın uzun süre sakatlıktan sonra büyük bir maça bu sezonki ikinci karşılaşması olarak çıkması, beklentiler farklıydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Paulista, Uduokhai, Emrecan, Svensson, takımın hepsi çok iyi mücadele etti. Yüksek toplarda ellerinden geleni yaptılar. Gol yememize engel oldular. Ben de her maç olduğu gibi elimden geleni yaptım. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak. Güzel bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Mert Günok, siyah-beyazlı takımda savunma tandeminin sürekli değişmesine dair bir soru üzerine, "Sürekli bir savunma tandeminin değişmesi takım için, kaleci için iyi bir şey olarak görünmez. Buna da ayak uydurmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Büyük bir takımda oynuyoruz. O yüzden kimle oynarsam oynayayım zaten elimden geleni yapacağımı biliyorum. Ama tandemin sürekli değişmesi, farklı oyuncularla oynamak kolay değil." diyerek konuşmasını tamamladı.