Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edilerek, "Oyuncumuz Benjamin Bentil'e formamız altında gösterdiği mücadele, parkede yansıttığı enerji ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadesi kullandı.