Mersinli Eskrimci Arzem Vucut, Avrupa Şampiyonluğu İçin Yarışacak

Mersinli 12 yaşındaki eskrimci Arzem Vucut, Sırbistan'da katıldığı turnuvada elde ettiği başarılarla Türkiye'yi temsil edecek. Hedefi Avrupa şampiyonluğu olan Vucut, desteklerinden dolayı Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne teşekkür etti.

Mersin'de bir yıl önce eskrimle tanışan Arzem Vucut'un hedefi Avrupa şampiyonluğu.

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde katıldığı EFC U14 Circuit Turnuvası'nda U12 kadınlar Eskrim Epe kategorisinde 3'üncü, 14 yaş altı kadınlar epe'de 18'nci sırada tamamlayan 12 yaşındaki Arzem Vucut, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 'U14 European Circuit Epe' ile İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak 'U14 European Circuit' turnuvalarında Türkiye'yi temsil edecek. Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen EFC U14 Circuit Turnuvası'nda U12 kadınlar Eskrim Epe kategorisinde 3'üncü, 14 yaş altı kadınlar Epe'de 18'nci sırada tamamlayan 12 yaşındaki Mersinli sporcu Arzem Vucut'u kentte döndü. Arzem Vucut ve annesi Arzu Vucut ise Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i ziyaret ederek verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.