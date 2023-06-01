Mersinli Arzem Vucut, Eskrimde Olimpiyat Madalyası Hedefliyor

Mersin'de bir yıl önce okulda eskrimle sporuyla tanışan Arzem Vucut (12), eskrim dalında olimpiyatlarda madalya alan ilk milli sporcu olmayı hedefliyor. Vucut, uluslararası turnuvalarda başarılı sonuçlar elde ederek İsviçre'de düzenlenecek olan 'U14 European Circuit' turnuvasında Türkiye ve Mersin'i temsil edecek.

MERSİN'de bir yıl önce okulda eskrimle sporuyla tanışan Arzem Vucut'un (12) olimpiyatlarda madalya alan ilk milli sporcu olmayı hedefliyor.

Mersin'de yaşayan ortaokul öğrencisi Arzem Vucut, eskrim sporu ile tanıştıktan sonra öğretmenleri tarafından eskrim salonuna yönlendirildi. Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Çamlıbel Eskrim Salonu'na gelen Vucut'un yetenekleri kısa süre içinde antrenörleri tarafından da fark edildi. Burada antrenmanlara başlayan Vucut, 1 yıl sonra uluslararası turnuvalarda boy göstermeye başladı. Arzem, ilk olarak Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde katıldığı EFC U14 Circuit Turnuvası'nda U12 kadınlar Eskrim Epe kategorisinde 3'üncü, 14 yaş altı kadınlar epe'de 18'nci sırada tamamladı. Vucut, 3-4 Haziran tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak olan 'U14 European Circuit' turnuvalarında Türkiye ve Mersin'i temsil edecek.

'DİSİPLİN VE DİKKAT İSTEYEN BİR SPOR'

Çalışmalarına antrenörleri eşliğinde devam eden Arzem, Okuldaki öğretmenlerimin yönlendirmesi ile eskrim kulübüne geldim. Buradaki antrenörlerim yeteneklerimi fark etti. Haftada 4 gün salona geliyorum. Günde 2 saat çalışıyorum. Her ne kadar eğlenceli olarak görünse de son derece disiplin ve dikkat isteyen bir spor dalı. Salondan kalan zamanlarda da çalışmalarımı sürdürüyorum. İlk yılımda ulusal ve uluslararası turnuvalara katıldım, dereceler elde ettim. Önümde İsviçre'de düzenlenecek olan uluslararası turnuva var. Oradan da derece ile dönmek istiyorum. İlk hedefim Avrupa Şampiyonu olmak. En büyük hedefim ise olimpik sporcu olarak olimpiyatlarda eskrim dalında madalya alan sporcu olmak? dedi.

'KISA SÜREDE BAŞARISINI GÖSTERDİ'

Eskrim milli takım antrenörü Güzin Yalçın da, 'Eskrim sporunda birçok ulusal ve uluslararası derecelerimiz var bunlarla gurur duyuyoruz. Arzem'le yaklaşık 1 yıl önce tanıştık. Çok hırslı, odaklanabilen ve matematiksel kafası yüksek olan bir çocuk. Bu da bize kısa süre içerisinde başarısını gösterdi. Antrenörleri olarak her zaman arkasındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız' diye konuştu.

Arzem'in antrenörü Alper Akkuş ise çok hırslı ve inatçı bir sporcu olduğunu söyledi. Akkuş, hırsı ve çalışkanlığının kendisine olimpiyat hedefini getireceğini kaydetti.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023