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Mersinli 14 yaşındaki Asya Tan, U15 Milli Takımına seçildi

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Mersinli 14 yaşındaki başarılı kaleci Asya Tan, U15 Futbol Milli takımına seçildi. Toroslar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eski milli futbolcu Songül Altınöz'ün yetiştirdiği Asya Tan, Türkiye geneli yapılan tarama sonucunda U15 Milli takımına davet edildi. Asya Tan, yaş grubunda Mersin'den seçilen tek isim olurken, antrenör Songül Altınöz, Asya'nın milli takıma seçilmesini mutlulukla karşıladı. Altınöz, bu başarının diğer genç futbolcular için de teşvik edici olduğunu kaydetti. Asya Tan ise milli takıma seçilmenin kendisini hem gururlandırdığını, hem de heyecanlandırdığını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mersinli 14 yaşındaki başarılı kaleci Asya Tan, U15 Futbol Milli takımına seçildi.

Toroslar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eski milli futbolcu Songül Altınöz'ün yetiştirdiği Asya Tan, Türkiye geneli yapılan tarama sonucunda U15 Milli takımına davet edildi.

Asya Tan, yaş grubunda Mersin'den seçilen tek isim olurken, antrenör Songül Altınöz, Asya'nın milli takıma seçilmesini mutlulukla karşıladı. Altınöz, bu başarının diğer genç futbolcular için de teşvik edici olduğunu kaydetti.

Asya Tan ise milli takıma seçilmenin kendisini hem gururlandırdığını, hem de heyecanlandırdığını dile getirerek. emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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