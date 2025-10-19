Haberler

Mersin Spor, TOFAŞ'ı 84-80 Yenerek 4. Haftayı Galibiyetle Tamamladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Mersin Spor, sahasında TOFAŞ'ı 84-80 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor : Olaseni 9, Cobbs 18, March 1, Leon Harun Apaydın 2, White 7, Kartal Özmızrak 6, Cowan 21, Cruz 4, Efe Ege Tırpancı 4, Bentil 12

TOFAŞ: Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Lewis 8, Blazevic 12, Thomasson 2, Özgür Cengiz 6, Whaley 7, Tolga Geçim 7, Kidd, Besson 13

1. Periyot: 20-21

Devre: 42-37

3. Periyot: 61-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Mersin Spor, sahasında TOFAŞ'ı 84-80 yendi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
