Mersin Spor, TOFAŞ'ı 84-80 Yenerek 4. Haftayı Galibiyetle Tamamladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Mersin Spor, sahasında TOFAŞ'ı 84-80 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu
Mersin Spor : Olaseni 9, Cobbs 18, March 1, Leon Harun Apaydın 2, White 7, Kartal Özmızrak 6, Cowan 21, Cruz 4, Efe Ege Tırpancı 4, Bentil 12
TOFAŞ: Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Lewis 8, Blazevic 12, Thomasson 2, Özgür Cengiz 6, Whaley 7, Tolga Geçim 7, Kidd, Besson 13
1. Periyot: 20-21
Devre: 42-37
3. Periyot: 61-59
