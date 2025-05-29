Mersin Spor Kulübü, Play-Off Çeyrek Finaline Hazır

BASKETBOL Süper Ligi'ni 6'ncı sırada tamamlayarak play-off'lara doğrudan katılma hakkı elde eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, play-off çeyrek finalinde karşılaşacağı Anadolu Efes maçının hazırlıklarını tamamladı.

Deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde açıklamada bulunan Başantrenör Can Sevim, play-off'lara doğrudan kalma başarısı gösterdikleri için mutlu olduklarını belirtti. Sevim, "Bu konuda gerçekten çok büyük başarı sağladığımızı düşünüyorum. Şehrimiz ve takımımız için ilk yılımızda gerçekten neredeyse imkansızı başardık ve şimdi hem doğrudan play-off'tayız hem de doğrudan Avrupa Kupaları'na katılma şansını elde etmiş durumdayız" dedi.

Rakiplerinin hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden birisi olduğunu söyleyen Sevim, "Çok geniş bir kadroları var. Seçebilecekleri her pozisyonda çokça alternatifleri var. Bu durum tabii ki bizim için zorlayıcı bir durum olacak. İlk maçtan iyi bir sonuç alıp o şekilde evimize dönmek istiyoruz" diye konuştu. Taraftarlara da çağrıda bulunan Sevim, "Sezon boyunca bizi çok iyi desteklediler. Artık onların da keyifle takımlarını, bir EuroLeague takımına karşı tekrar evlerinde seyretme şansı var. Eminim ki bu salon Pazar günü saat 18.00'de tamamen dolacaktır ve onlar da tüm güçleriyle takımlarını destekleyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

CANBERK KUŞ:

MSK'nın önemli oyuncularından Canberk Kuş'da rakiplerinin güçlü olduğunun bilincinde olduklarını ancak geri adım atmayacaklarını söyledi. Takım olarak maça çok iyi motive olduklarını kaydeden Kuş, "Şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi. Mersin'de oynanacak olan 2'nci karşılaşmanın önemine de dikkat çekerek taraftarlara seslenen Kuş; "Biz sizi sahada en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız ama ikinci maç için lütfen burayı dolduralım. Biz; siz varken ve burayı doldurduğunuz zaman güçlüyüz. Bütün sezon evimizi gayet iyi koruduğumuzu düşünüyorum. Bunu da devam ettirmek istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Play-off çeyrek final müsabakasının ilk maçı 30 Mayıs Cuma Günü saat 18.00'de, ikinci maçı ise 1 Haziran günü saat 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.