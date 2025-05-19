Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi

Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi
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Mersin Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki başarılı sezonunun ardından play-off'lara kalmayı başardı. Başantrenör Can Sevim, oyuncularının mücadelesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında sergilediği performansla basketbol severlerin takdirini toplayan Mersin Spor Kulübü'nde (MSK) play-off sevinci yaşanıyor. Sezon boyunca verdikleri mücadelenin karşılığın aldıklarını belirten başantrenör Can Sevim, "Gerçekten play-off'ta olmayı hak ettik" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son maçında konuk ettiği Darüşşafaka'yı Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 105-89'luk skorla geçen MSK'da, hem galibiyet hem de play-off sevinci yaşanıyor. Başantrenör Can Sevim, başta taraftarlar olmak üzere kendilerine sezon boyunca destek verenlere teşekkür etti.

Sezonu iyi bir yerde bitirdiklerini ifade eden Sevim, "Gerçekten sezon boyunca bunun için mücadele ettik. Bugün mücadelemizin karşılığını aldık. Doğrudan play-off'tayız. Zaman zaman zor günler yaşadık, kötü mağlubiyetler aldık ama oyuncularımız her seferinde ayağa kalkmasını bildiler, mücadele etmesini bildiler, sahada canla başla savaştılar. Gerçekten play-off'ta olmayı hak ettik" diye konuştu.

Şimdi play-off eşleşmesini beklediklerini dile getiren Sevim, "Kiminle eşleştiğimizi göreceğiz ve ona göre hazırlıklara başlayacağız. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp, play-off'larda şehrimizi layığıyla temsil etmeye çalışacağız" ifadesini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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