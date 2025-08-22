Mersin Spor Kulübü, Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Katılmanın Hazırlığında

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu ilk 6 içerisinde tamamlayarak tarihinde ilk defa Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı'nın Servet Tazegül Spor Salonu'nda sürdürülen antrenmanlar, başantrenör Can Sevim yönetiminde gerçekleştiriliyor. Takımdan giden ve yeni katılan oyuncular ile 2025-2026 sezonu hedefleri hakkında açıklama yapan başantrenör Sevim, geçtiğimiz yıldan 5 oyuncuyu kadroda tuttuklarını, çok değerli ve kaliteli oyuncular ile de kadro derinliğini sağlamaya yönelik adımlar attıklarını söyledi. Sevim, "Bu yıl bizi daha zorlu bir yol bekliyor. Hem Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hem lig de aynı başarıyı gösterebilmek adına rotasyonumuzu genişletmeye çalıştık ve daha da genişletmeye çalışacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. En azından 1 yabancı oyuncu daha eklemek istiyoruz kadromuza. Belki duruma göre ikinci yabancıyı bile düşünebiliriz. Bu opsiyonlarımızı yönetimimiz ile görüşüyoruz. Onların da vereceği direktifler doğrultusunda takımımıza mutlaka gerekli takviyeleri yapacağız" dedi.

Hazırlık kampı için Antalya'da gideceklerini aktaran başantrenör Sevim, yeni sezonda da Mersinli basketbolseverleri mutlu edecek sonuçlar elde etmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Geçtiğimiz sezon beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladıklarını hatırlatan Sevim, "Geçen yılı beklenenin bile üzerinde bir başarıyla tamamlamış bir takım var elimizde. Bu takımın ana parçalarını tutmuş bir MSK var. Üzerine de iyi eklemeler yaptığımıza inanıyoruz. Gerçekten kuvvetli bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl lig, geçen yıla göre daha zorlu. Özellikle lige yeni çıkan takımlar çok ciddi yatırımlar ile çok ciddi kadrolar oluşturdular" diye konuştu.

2025-2026 sezonunda hem Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hem de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceklerini hatırlatan Sevim, "Bu yıl gerçekten zorlu ve mücadeleci bir lig olacak. Bir kere ligde aynı başarıyı göstermek öncelikli hedefimiz. Biz Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sadece bu yıl değil, her yıl yer almak isteyen bir ekibiz. Bunu yapabilmenin yolu ilk önce Türkiye liginden geçiyor. Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyoruz. Umarım orada da ilk yılımızda iyi başarılar elde edip taraftarımızı burada mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.