Mersin Spor, Karditsa İaponik'i 81-73'le Geçti
Basketbol Erkekler Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Mersin Spor, Yunanistan ekibi Karditsa İaponik'i 81-73'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Boris Krejiç, Martin Horozov, Gintaras Maciulis
MERSİN SPOR: Olaseni 17, Cobbs 13, Kartal Özmızrak, March 10, Cowan 6, Cruz 14, Ergi Tırpancı 2, Deniz Kılıçlı, White 11, Bentil 8
KARDITSA IAPONIK: Jefferson B. 20, Horchler 12, Ellis 6, Botwell, Diplaros 7, Kaselakis 4, Kamperisdis 3, Jefferson D. 10, Madsen 11
1'İNCİ PERİYOT: 20-23
DEVRE: 37-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-56
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor