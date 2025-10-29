Haberler

Mersin Spor, Karditsa İaponik'i 81-73'le Geçti

Güncelleme:
Basketbol Erkekler Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Mersin Spor, Yunanistan ekibi Karditsa İaponik'i 81-73'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Boris Krejiç, Martin Horozov, Gintaras Maciulis

MERSİN SPOR: Olaseni 17, Cobbs 13, Kartal Özmızrak, March 10, Cowan 6, Cruz 14, Ergi Tırpancı 2, Deniz Kılıçlı, White 11, Bentil 8

KARDITSA IAPONIK: Jefferson B. 20, Horchler 12, Ellis 6, Botwell, Diplaros 7, Kaselakis 4, Kamperisdis 3, Jefferson D. 10, Madsen 11

1'İNCİ PERİYOT: 20-23

DEVRE: 37-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-56

Basketbol Erkekler Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Mersin Spor, Yunanistan ekibi Karditsa İaponik'i konuk etti. Karşılaşmayı 81-73'lük skorla ev sahibi Mersin Spor kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

