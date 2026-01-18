Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor, sahasında oynadığı maçta Glint Manisa Basket'i 81-77 mağlup etti. Maçın periyotları ise 19-25, 43-48, 62-61 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Mersin Spor : Olaseni 6, Cobbs 2, March 4, Leon Apaydın 16, White 13, Kartal Özmızrak 2, Cowan 22, Cruz 11, Ergi Tırpancı 4, Chassang 1

Glint Manisa Basket: Smith 5, Yiğit Onan 12, Mintz 7, Johnson 13, Pereira 16, Stevenson 8, Buğra Çal, Zemaitis 4, Altan Çamoğlu 8, Martin 4

1. Periyot: 19-25

Devre: 43-48

3. Periyot: 62-61

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
