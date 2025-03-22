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Mersin Spor, Galatasaray'ı 89-73 Mağlup Etti

Mersin Spor, Galatasaray'ı 89-73 Mağlup Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor, konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73'lük skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Mersin'in star oyuncusu Cruz 19 sayı ile öne çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor, konuk ettiği Galatasaray'ı 89-73'lük skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Mersin Spor Kulübü: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Cruz 19, Canberk Kuş 3, Efianayi 14, Kartal Özmızrak 14, Magnay 3, Emre Tanışan 2

Başantrenör: Can Sevim

Galatasaray: Young 2, Wallace 2, Palmer 13, Delgado 1, Göksenin Köksal 11, Cummings 9, Blumbergs 5, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4, Samet Geyik 3

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. Periyot: 30-23 (Mersin Spor lehine)

Devre: 50-44 (Mersin Spor lehine)

3. Periyot: 71-59 (Mersin Spor lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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