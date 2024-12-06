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Mersin Spor, Büyükçekmece Maçına Hazır

Mersin Spor, Büyükçekmece Maçına Hazır
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Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı kritik maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Can Sevim, galibiyetle dönme hedefinde olduklarını belirtti.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçına yoğun şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Önemli ve kritik bir maça çıkacaklarını kaydeden Sevim, "Önümüzdeki maçı kazanarak tekrar çıkış yakalamak istiyoruz. Bunu da başarabilecek hem güce hem kararlılığa sahibiz. Maçı kazandıktan sonra yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Tevfik Akdamar da maça çok iyi hazırlandıklarını, Mersin'e galibiyetle dönmek istediklerini belirtti.

Canberk Kuş da galibiyet serisine tekrar başlamak istediklerini kaydetti.

Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersin Spor, yarın saat 18.00'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşılaşacak. ???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti
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