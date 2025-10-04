Haberler

Mersin Spor, Beşiktaş'a Mağlup Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Mersin Spor, evinde oynadığı maçta Beşiktaş'a 99-86 yenildi. Maç, Servet Tazegül Salonu'nda gerçekleşti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Halil Erkoç

Mersin Spor: Cowan 21, Cruz 13, Efe Ergi Tırpancı 4, White 2, Bentil 10, Olaseni 2, Cobbs 14, Kartal Özmızrak 2, March 9, Leon Harun Apaydın, Hakan Sayılı 9

Beşiktaş: Mathews 25, Berk Uğurlu 9, Anthony Brown 9, Vittorio Brown 8, Zizic 9, Dotson 11, Kamagate 14, Yiğit Arslan 2, Lemar 4, Canberk Kuş 8

1. Periyot: 22-29 (Beşiktaş lehine)

Devre: 35-58 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 62-73 (Beşiktaş lehine) - MERSİN

