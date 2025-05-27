Mersin Spor, Anadolu Efes Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Mersin Spor, Anadolu Efes Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile oynayacağı karşılaşma öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Başantrenör Can Sevim yönetiminde yapılan hazırlık çalışmaları sürüyor.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Berkay Üstündağ, asbaşkan Doğukan Uyan ve yöneticiler de antrenmanı takip etti.

Mersin Spor ile Anadolu Efes, 30 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.???????

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
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