Mersin Spor, Aliağa Petkimspor Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda toplanan Mersin ekibi, idman yaptı.

Antrenmanda teknik ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Milli araya çift galibiyetle girme hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, geçen hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek ligin ikinci yarısına motivasyonla başladıklarını belirtti.

Aliağa Petkimspor'u deplasmanda mağlup etmeyi hedeflediklerini ifade eden Sevim, şunları kaydetti:

"Milli takım arasına kadar iki çok önemli maçımız olduğunu düşünüyoruz. Bunların ilki Aliağa Petkimspor, diğeri ise evimizde oynayacağımız Karşıyaka maçı. Öncelikli hedefimiz milli aradan önce 2'de 2 yaparak olabildiğince daha üst sıralara tırmanmak. Aliağa Petkimspor maçını kazandığımız takdirde bizi yakalamaları ve geçmeleri çok zorlaşacak. Maça bu açıdan da çok önem veriyoruz."

Mersin Spor ile Aliağa Petkimspor, yarın saat 18.00'de ENKA Spor Salonu'nda karşılaşacak.