Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali Son Buldu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin ev sahipliğinde, "Rüzgar Deniz-Rota Akdeniz" sloganıyla Mersin'de ilk kez organize edilen 6 ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden 500'ü aşkın sporcunun yelken yarışları, su kayağı, can kurtarma, kite sörf ve kay kay gibi 13 farklı branşta yarıştığı Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali, ikinci günkü final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Akdeniz Belediyesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, MIP, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu ve daha birçok paydaşın desteğiyle birlikte Mersin Millet Bahçesi sahil etabından ilk kez düzenlediği Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali, ikinci gün yapılan final yarışları ve oyunlarla devam etti. 'Rüzgar Deniz-Rota Akdeniz' sloganıyla organize edilen ve su sporlarını seven binlerce Mersinlinin de seyirci olarak yer aldığı festivalin ikinci günkü yarışma ve oyunlarına, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile festival bileşenleri temsilcileri katıldı.

Akdeniz Su Sporları Festivali'nde yerli ve yabancı yüzlerce sporcu, ikinci gün yapılan final turnuvalarında da bütün hünerlerini sergiledi. Festivalin ikinci gününde X Waters Dünya Şampiyonası, plaj voleybolu, plaj hentbolu ve birçok farklı spor dalında birbirinden çekişmeli turnuvaların heyecanı Mersin Millet Bahçesi'nin sahil etabında yaşandı. Yerli ve yabancı yüzlerce sporcu ayrıca, yelken yarışları, su kayağı, helikopter, can kurtarma, çim hokeyi, badminton, kite sörf, çim hokeyi ve kaykay gibi yarış ve oyunlarla dolu dolu geçen müsabakalarda ter döktü.

"Bu tür organizasyonlar ilimizde devam edecek"

Çekişmeli geçen yarışlar, turnuva ve oyunlar sonunda dereceye giren sporculara, protokol üyeleri madalya ve ödüllerini takdim etti. Madalya töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, 321 kilometre uzunluğunda bir kıyıya sahip Mersin'de, Akdeniz Belediyesi ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşen uluslararası su sporları festivalinin büyük anlam taşıdığını vurguladı. Pehlivan, "Festivalimizin, uluslararası düzeyde yapılıyor olması ayrı bir önem taşıyor. Farklı illerimiz ve dünyanın 6 ülkesinden Mersin'e gelen sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Festivale katılan yerli ve yabancı sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu tür organizasyonlar ilimizde düzenlenmeye devam edecektir. Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Gençlik Spor Müdürlüğü olarak destek vermeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen başta Akdeniz Belediyesi, Su Sporları Federasyonu ve Yüzme Federasyonu olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hava güzel, deniz güzel, sahil güzel"

Mersin'in, Türkiye'nin en uzun sahillerinden birine sahip olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Gültak ise yüzlerce kilometre uzunluğa sahip Mersin sahilinde böylesi önemli bir festivalin, geçmiş yıllarda neden organize edilmediğine anlam veremediğini ifade etti. "Kasım ayının ortasındayız ama güneş güzel, deniz güzel, sahil güzel" diyen Gültak, "Çok güzel bir hava ve ortam var Mersin'de. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Türkiye'nin en büyük ve en güzel millet bahçelerinden birini kentimize kazandırdık. Mersinli vatandaşlarımıza çağrım, gelip bu bahçeyi görmeleridir. Millet Bahçemizin sahil etabı 3 tarafı denizle çevrili 90 dönümlük bir bahçe birçok yerde göremeyeceğiniz manzarayı, görsellik ve güzelliği bir arada bulabilirsiniz. Pikniğinizi, sporunuzu yapabilir, manzarayı izleyerek günün yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Su sporları festivalimiz gelecek yıllarda daha da büyüyecek"

Mersin ve Akdeniz'de daha önceki birçok projede olduğu gibi bu projeyi de ilk kez kendilerinin gerçekleştirdiğinin altını çizen Gültak, "Bunun da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Dünyanın 6 ülkesinden 200 sporcu kentimize geldi. Ayrıca farklı illerimizden de 300'den fazla olmak üzere 500'den fazla sporcu festivalimize katılarak açık yüzme, can kurtarma, voleybol ve hentbol, çim hokeyi ve daha birçok farklı branşta yarıştı. Bu bir ilkti ve ilkleri yapmak da her zaman zordur. Gelecek sene yine millet bahçemizin sahil etabında hem dünyanın hem de Avrupa'nın farklı su sporları şampiyonalarının etaplarını yapacağız. Böylelikle su sporları festivalimiz daha da büyüyecek. Mersin ve Akdeniz'in marka değerini yükselten 'A' kalite bir projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Artık Akdeniz deyince insanlarımızın aklına kültür, sanat ve sportif faaliyetler geliyor. Bundan dolayı da mutluyuz" şeklinde konuştu. - MERSİN