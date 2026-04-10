Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası Mersin'de sürüyor

Mersin'de düzenlenen Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası, 380 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Sporcular, 12 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek finallere katılmak için zorlu bir mücadele sergiliyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine, Mersin'de önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Çok başarılı sporcuların şampiyonada yarıştığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Burada sporcular milli takıma girmek için yarışıyor. Elit sporcular performans gösteriyor. Müsabakalar çok çekişmeli, kıran kırana geçiyor. Elit kategorisinde ilk 4, 23 yaş altı kategorisinde ise ilk 2 süper lige alınıyor. Şampiyonlar ayrıca direkt dünya şampiyonasına gidecek. Yani burada ülkemizin en iyi milli takımı oluşacak."

Şampiyonanın hayatını kaybeden Celal Er adına düzenlendiğini anımsatan Yıldız, Er'in muaythai sporuna önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Şampiyona, 12 Nisan Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak

Beşiktaş'a gecenin tek üzücü haberi

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu