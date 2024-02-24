Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo etabı müsabakaları başladı

Güncelleme:

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara 32 kulüpten 192 sporcu katılıyor. Müsabakaların sonunda Türkiye şampiyonu ve düşen takımlar belli olacak.

Mersin'de, Türkiye Bocce 1. ve 2. Lig Volo etabı müsabakaları başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), Toroslar Bocce Tesisi'nde organize edilen müsabakalara 32 kulüpten 192 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular açılış seremonisinin ardından karşılaşmalarda performans sergiledi.

TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, 2024 faaliyet programında yer alan Volo etabının finallerinde olduklarını söyledi.

Müsabakalardan sonra Türkiye şampiyonunun ve düşen takımların belli olacağını ifade eden Kapsız, sezonu tamamlamış olacaklarını aktardı.

Kapsız, mücadele edecek takımlarla ilgili bilgi vererek, "Birinci ve ikinci ligde 16 takımımız mücadele ediyor. Bunlardan ilk üçe girenler kupa ve madalya alacaklar. İkinci ligde ilk dörde girenler birinci lige yükselecekler. Birinci ve ikinci lig son dörtteki takımlarda ligden düşmüş olacaklar." diye konuştu.

Müsabakalar, 28 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Mersin Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir? Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gümüşhane adayı Akın Demir kimdir? Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Giresun adayı Abdulkadir Bektaş kimdir? Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gaziantep adayı Ahmet Cengiz kimdir? DEM Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir? Saadet Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Erzurum adayı Faik Çalık kimdir? DEM Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir? Saadet Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Elazığ adayı Abdullah Akın kimdir? Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Edirne adayı Tezcan Karakütük kimdir? DEM Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir adayı Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas kimdir? Saadet Partisi Diyarbakır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır adayı Muhammed Sabır Fırat kimdir? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Aydın Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın adayı Suzan Koç ve Naif Kanat kimdir? DEM Parti Artvin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan kimdir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title