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Mersin'de Seyfi Alanya Atmalar Kupası tamamlandı

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Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası müsabakaları sona erdi. 5 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Kadınlar ve erkeklerde farklı yaş kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular belirlendi.

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası müsabakaları tamamlandı.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona, 5 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Kupa kapsamında, Kulüpler Arası 18 Yaş Altı Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışları, Para Atletizm Atmalar Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışları da yapıldı.

Kadınlar ile erkeklerde 16 yaş altı, 18 yaş altı, 20 yaş altı, büyükler ve paralimpik kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde sporcular; gülle atma, çekiç atma, uzun atlama, oturarak gülle atma, 200 metre ve 400 metre branşlarında mücadele etti.

Büyükler kategorisi genel puan durumunda erkeklerde Özkan Baltacı, kadınlarda Özlem Becerek zirvede yer aldı.

Kulüpler Arası 18 Yaş Altı Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışları'nı, kadınlarda 3 bin 161 puan toplayan ENKA Spor Kulübü birinci, 3 bin 33 puanla Fenerbahçe ikinci, 2 bin 894 puanla Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üçüncü sırada tamamladı. Erkeklerde 3 bin 130 puanla Fenerbahçe birinciliği, 3 bin 120 puanla ENKA Spor Kulübü ikinciliği, 2 bin 914 puanla Galatasaray üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.

Sonuçlar

İki gün süren organizasyon sonunda kategorilerdeki genel puan durumuna göre sporcular şöyle sıralandı:

16 yaş altı kadınlar

1. Nidanur Tarhan - 770

2. Ezgi Gözlükaya - 759

3. Nisa Nehir Delioğlan - 750

16 yaş altı erkekler

1. Servan Acar - 911

2. Cengiz Kerem Gökçe - 862

3. Gürkan Özdemiroğlu - 842

18 yaş altı kadınlar

1. Özlem Özcan - 962

2. Simanur Bilgili - 888

3. Serin Korucu - 862

18 yaş altı erkekler

1. Kerim Akyıldız - 919

2. Fetullah Gök - 886

3. Yusuf İslam Akyüz - 882

20 yaş altı kadınlar

1. İrem Batu - 861

2. Nazlı Aslan - 847

3. Zeynep Öz - 789

20 yaş altı erkekler

1. Habib İslam Kurt - 975

2. Batuhan Özdemir - 939

3. Arda Efe Karakurt - 929

Büyük kadınlar

1. Özlem Becerek - 1027

2. Kıvılcım Kaya - 1012

3. Pınar Akyol - 999

Büyük erkekler

1. Özkan Baltacı - 1108

2. Halil Yılmazer - 1079

3. Emin Öncel - 1042

Kaynak: AA / Spor

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