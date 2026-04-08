Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Mersin'de düzenlenen Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın ilk gününde 380 sporcu mücadele etti. Şampiyona, muaythai sporunun gelişimi için büyük önem taşıyor.

Mersin'de düzenlenen Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 380 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılışı Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılışa, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, federasyonun kurucularından eski AK Parti Mersin Milletvekili Ali Er, hayatını kaybeden Celal Er'in eşi ve çocukları, antrenörler, sporcular ve hakemler katıldı.

Hasan Yıldız, şampiyonanın muaythai sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Organizasyona katılan tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlere teşekkür eden Yıldız, şampiyonanın yüksek rekabete sahne olacağını ifade etti.

Göksun Öz de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Ali Er de kardeşi adına düzenlenen bu şampiyonanın büyük bir anlam taşıdığını aktararak, muaythai sporunun önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Şampiyonanın ilk gün müsabakalarında sporcular finale kalmak için mücadele etti.

En üst düzey sporcuların bir araya geldiği organizasyonda aynı zamanda milli takım seçmeleri yapılacak.

Şampiyona, 12 Nisan'da final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

