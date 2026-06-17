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Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nın açılış töreni Mersin'de yapıldı

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Mersin'de yarın başlayacak Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. 5 kıta ve 28 ülkeden 500'ü aşkın katılımcı, para badminton, para dans ve tekerlekli sandalye eskrim branşlarında yarışacak. Organizasyon 22 Haziran'da sona erecek.

Mersin'de yarın başlayacak Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen organizasyonun açılış töreni, Akdeniz ilçesindeki bir otel yapıldı.

Bayrak geçiş töreniyle başlayan etkinlikte oyunlara katılacak sporcu, antrenör ve hakemler adına birer kişi yemin etti.

Daha sonra organizasyonun tanıtımını içeren video klip izlendi, yabancı ülkelerin dans grupları da gösteri yaptı.

Törende konuşan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, oyunlara ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Farklı ülkelerden, kültürlerden ve hikayelerden gençlerin organizasyonda bir araya geleceğini dile getiren Aksu, "Paralimpik spor yalnızca madalya mücadelesi değildir. Paralimpik spor; cesarettir, emektir, disiplinli çalışmadır. Aynı zamanda eşitliktir, erişilebilirliktir, kapsayıcılıktır. Burada yarışacak genç sporcularımız, ülkelerini temsil etmenin onurunu yaşıyor." dedi.

Aksu, geçen yıl Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ve Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Mersin'in, uluslararası spor organizasyonları için ne kadar hazır olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getirdi.

Gelecek yıl hedef Dünya Bedensel Engelliler Oyunları

Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları ile büyük bir adım daha attıklarını vurgulayan Aksu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl yine büyük bir hedefimiz var. World Abilitysport Games'e (Dünya Bedensel Engelliler Oyunları) ev sahipliği yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Mersin'de oluşturduğumuz bu tecrübe, bu iş birliği ve bu güçlü organizasyon kültürü, bizi daha büyük uluslararası buluşmalara taşıyor. Bu nedenle burada düzenlediğimiz Gençlik Oyunları'nı yalnızca bir haftalık bir spor organizasyonu olarak görmüyoruz. Bunu, daha büyük bir vizyonun önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz."

Aksu, Mersin'de buluşan genç sporcuları ilerleyen yıllarda çok daha büyük sahnelerde göreceklerine inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları ve 2032 Brisbane Paralimpik Oyunları yolunda bu organizasyonun sizler için önemli bir basamak olmasını diliyorum. Burada elde edeceğiniz tecrübenin, gelecekteki büyük hedeflerinize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nın dostluk içinde, fair play ruhuyla ve unutulmaz anılarla geçmesini diliyorum."

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Organizasyonda 5 kıta ve 28 ülkeden 500'ü aşkın katılımcı yer alacak

Mersin'in ev sahipliği yapacağı Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları yarın başlayacak.

Akdeniz ilçesindeki bir otel ile Mersin Tenis Kompleksi'nde gerçekleşecek organizasyonda, 5 kıtadan 500 katılımcı yer alacak.

ABD, Almanya, Arjantin, Belarus, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Gürcistan, İngiltere, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Irak, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Özbekistan, Portekiz, Rusya, Tayland, Tayvan, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Venezuela gelen sporcular, para badminton, para dans ve tekerlekli sandalye eskrim branşlarında mücadele edecek.

Organizasyon, 22 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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