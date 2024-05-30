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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i Yendi

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Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i 85-64 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Kairys 10, Canbek Kuş 5, Simmons 18, Berkay Sinirlioğlu 6, Gökhan Yazıcıoğlu 11, Deniz Çelen 8, Burak Gözeneli 5, Hüseyin Kandemir 13, Murat Kuntker 7, Ramazan Tekin, Ata Turgut 2

SİGORTAM NET: Berkay Bayar 11, Florence 14, Koray Uzunhasan 2, Serkan Menteşe 2, Sherrill 13, Emir Adıgüzel 4, Cihat Dalgalı 2, Erdem İlter, Engin Kalkan 5, Mehmet Özdoğan, Doğukan Şanlı 5, Yiğit Sarıkaya 6

1'İNCİ PERİYOT: 24-12

DEVRE: 40-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net'i 85-64 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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