Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Yüzme Kursları

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kurslarına kayıtlar başladı. Haftanın 4 günü ücretsiz olarak verilecek kurslara 6 yaş ve üzeri herkes katılabiliyor. Kurslar 7 Eylül'e kadar devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kursuna kayıtlar dün itibarıyla alınmaya başladı. Macit Özcan Spor Tesisleri olimpik yüzme havuzunda haftanın 4 günü ücretsiz olarak verilecek yüzme kurslarına, 6 yaş ve üzeri herkes katılabiliyor.

6-8, 8-11, 12-14, 15-17 ve 18 yaş üzeri olmak üzere 5 farklı grupta yürütülecek Mersin Büyükşehir'in yüzme kursları, 7 Eylül'e dek sürecek. İki haftalık periyotları kapsayan yüzme kursları pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri ücretsiz olarak verilecek. TEKSİN uygulaması üzerinden veya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda şahsen yapılan kayıtlarda, sağlık raporu belgesi ile birlikte 18 yaş altı çocukların veli izin belgesi istenecek.

2022 yaz sezonunda sadece ilk ayda 4 binin üzerinde kursiyere hizmet verdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl bu sayının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Haftanın 4 günü yüzme eğitimi alacak olan çocuklarımız, günde birer saatlik eğitimin sekizinci saatinde rahatlıkla yüzebilecek duruma geliyorlar. Şu anda haftanın 4 günü hizmet veriyoruz, ancak talep çok fazla olursa kurs günü sayımızı artırabiliriz. Katılacak kişi 18 yaşın altındaysa veli izin belgesi ve sağlık raporu ile dairemize başvurabilir."

Hafta içi saat 9: 30'dan 18: 30'a kadar devam eden yüzme kurslarının herkese açık ve ücretsiz olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Yüzme Antrenörü Serhat Taşman ise "Hem çocuklar hem de yetişkin kursiyerlerimiz, burada yüzme ile ilgili temel eğitimi alıyorlar. İki haftalık yüzme kursumuz boyunca temel eğitimin yanı sıra yüzme bilen gruplarımızla da teknik eğitim çalışıyoruz. Serbest, sırt üstü, kelebek ve kurbağalama stillerinde yüzme eğitimi veriyoruz" diye konuştu.

Yüzme kursu kayıtlarını sosyal medya üzerinden görerek kayıt yaptıran anne Gurbet Nas, "Ekonomik koşullar sebebiyle ailelerin çocuklarını herhangi bir sosyal aktiviteye veya kurslara göndermesi kolay olmuyor. O yüzden bu etkinlikler bizim için muazzam düzeyde. Çocuklarımız da biz de çok keyif alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.