Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Başlıyor

Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Başlıyor
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, 26 ülkeden yaklaşık 400 sporcu ile yarın başlıyor. Organizasyonda Türkiye 57 sporcu ile temsil edilecek.

TÜRKİYE Milli Paralimpik Komitesi tarafından, Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları başlıyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından, Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek olan Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, 5 kıtadan 26 ülkeden, yaklaşık 400'ü sporcu toplam 600'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşecek. Yarın başlayacak olan oyunlara, Türkiye kafilesi 57 sporcu ile katılacak. 31 sporcu bu oyunlar çerçevesinde sınıflandırılarak ilk defa milli formayı giyecek. Organizasyon, su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturan kapsamıyla bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Organizasyonun tanıtım toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıya Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van den Abelle, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, "Mersin 2013 Akdeniz Oyunlarından sonra çoklu bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. Mersin'de bu işi daha da geliştirerek yapmayı planlıyoruz. Organizasyonda 6 temel branş olacak. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

AHMET GAZİ KAYA: TÜM KURUMLARLA ORGANİZASYONA HAZIRIZ

Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya ise, "Mersin ülkemizdeki en öne çıkan illerden bir tanesi. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya da ev sahipliği yapıyor. Şu anda bunun bir örneğini görüyoruz. Bu etkinlikle eş zamanlı olarak Bocce Dünya Şampiyonası da başlayacak. Bir taraftan onun hazırlıkları yapılıyor. Yani aynı zaman içerisinde neredeyse 2 tane uluslararası alanda çok büyük spor etkinliğine ev sahibi yapıyor. Tabii bunların yapılabilmesi için spor alanlarının ilk önce var olması lazım. O yapılacak olan yerin iklim, doğal doğal özellikleri ve aynı zamanda oradaki konaklama imkanlarıyla birlikte gelecek misafirlere en iyi şekilde hizmet sunmak lazım. Dolayısıyla Mersin bu noktada gerçekten en öne çıkan illerden bir tanesi. Bu organizasyon yapılmasıyla ilgili valimiz himayesinde 4 tane büyük kapsamlı toplantı yapıldı. Toplantılarda güvenlikten sağlığa, sahil güvenlikten jandarmaya, emniyetine, liman başkanlığına, havalimanı müdürlüğümüze hepsine gerekli talimatlar iletildi. Tabii ki bizim için önemli olan şey, bir bütünlük ve koordine içerisinde tüm kurumlarımızın ekipmanlarını, araçlarını, personelini en iyi, aktif ve etkili şekilde kullanmak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunun da farkında olmamız lazım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı da organizasyonun Mersin'e kazandırılmasında emeği geçen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na ve Mersin Valiliğine teşekkür etti. Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van den Abelle de Mersin'de olmaktan dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
