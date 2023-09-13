Merrell Belgrad Ultra Trail İstanbul'da Dereceye Giren İsimler Belli Oldu

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2023 yılı yarış takvimlerinde yer alan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteği, Merrell'ın isim sponsorluğuyla düzenlenen patika koşusu Merrell Belgrad Ultra Trail İstanbul'da dereceye giren isimler belli oldu. Mestan Turhan ve Nuray Bulut Göktepe birinci sırada yer aldı.